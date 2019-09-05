Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие

"У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет. Я это не приемлю. Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть... А нам говорят: смотри, не делай! Дальше: рядом Израиль. Есть у него ядерное оружие? Есть. И он им угрожает", - сказал Эрдоган, выступая в городе Сивас на востоке Турции.