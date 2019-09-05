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РИА Новости

Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие

12:45 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал неприемлемой ситуацию, когда одни страны обладают ядерным оружием, в то время как Турция не может заниматься его разработкой.
Турция присоединилась к Международному договору о нераспространении ядерного оружия в 1980 году.
"У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет. Я это не приемлю. Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть... А нам говорят: смотри, не делай! Дальше: рядом Израиль. Есть у него ядерное оружие? Есть. И он им угрожает", - сказал Эрдоган, выступая в городе Сивас на востоке Турции.
По его словам, Турция сейчас ведет работы по укреплению своей обороноспособности, в частности, закупив у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400 вопреки давлению США.
Нурсултан Назарбаев
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