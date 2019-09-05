Зюганов поддержал идею Грефа об отмене экзаменов в школах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в поддержку идеи главы Сбербанка Германа Грефа об отмене школьных экзаменов.
Ранее Греф на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что экзамены лишают желания учиться, а школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Поэтому одной из своих личных целей Греф назвал "убить экзамены".
"Образование для всех - кому это мешает? Уже Греф сегодня заявляет: надо отменять этот ЕГЭ, не надо нервировать детей. Мы десять раз об этом говорили, вносили (законопроекты в Госдуму)", - заявил Зюганов на пресс-конференции в четверг.