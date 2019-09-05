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РИА Новости

Зюганов поддержал идею Грефа об отмене экзаменов в школах

12:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ "За честные и чистые выборы!" на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался в поддержку идеи главы Сбербанка Германа Грефа об отмене школьных экзаменов.
Ранее Греф на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что экзамены лишают желания учиться, а школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Поэтому одной из своих личных целей Греф назвал "убить экзамены".
"Образование для всех - кому это мешает? Уже Греф сегодня заявляет: надо отменять этот ЕГЭ, не надо нервировать детей. Мы десять раз об этом говорили, вносили (законопроекты в Госдуму)", - заявил Зюганов на пресс-конференции в четверг.
Евгений Ямбург
12:13РИА Новости
Заслуженный учитель России назвал идею Грефа отменить экзамены несерьезной
9100427
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Сбербанк РоссииКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановГерман ГрефРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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