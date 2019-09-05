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РИА Новости

В Совфеде получили обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву

12:33 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
Представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Вячеслав Мархаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Совете Федерации получили обращение РЕН ТВ, связанное с конфликтом сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева с журналистами телеканала, оно будет рассмотрено комитетом по регламенту в установленные сроки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко.
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко и главе комитета по регламенту Вячеславу Тимченко с просьбой дать оценку действиям Мархаева. РЕН ТВ сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Мархаев в свою очередь рассказал, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство.
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"Можем подтвердить, что в секретариат председателя СФ поступило обращение от телекомпании РЕН ТВ, связанное с конфликтной ситуацией с участием журналистов телеканала и сенатора Вячеслава Мархаева, оно зарегистрировано", - сообщил Пономаренко.
По его словам, документ будет передан для рассмотрения комитету Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. "Далее его рассмотрят в сроки, предусмотренные российским законодательством и в соответствии с внутренним порядком верхней палаты", - уточнил пресс-секретарь.
Ранее Тимченко сообщил РИА Новости, что обращение РЕН ТВ будет рассмотрено, скорее всего, в конце сентября, когда у сенаторов начнется осенняя сессия.
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Вячеслав МархаевСовет Федерации РФРоссияРЕН-ТВ (телеканал)Общество
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