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РИА Новости
Восточный экономический форум

России и Японии следует решить территориальную проблему, заявил Абэ

12:32 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Япония и Россия должны решить территориальную проблему и заключить мирный договор, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Существуют проблемы, которые нужно преодолеть, именно для этого мы должны решить территориальную проблему и заключить мирный договор, о чем мы все время говорим. В этом плане вместе с президентом (России Владимиром) Путиным мы говорим о Совместной декларации наших стран 1956 года, то есть в соответствии именно с Совместной декларацией 1956 года мы должны решить территориальные проблемы, ускорить процесс заключения договора, это общее понимание", - заявил Абэ.
Он отметил, что в отношении совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах "образцовые проекты уже начали осуществляться". "И в ходе этого осуществления нам одновременно нужно преодолеть все те проблемы, которые перед нами стоят, а для этого нам нужно между Японией и Россией проводить очень конкретные переговоры, то есть мы смотрим в будущее и мы решаем вопросы", - отметил японский премьер.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
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СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
В конце июня в японской Осаке на полях саммита лидеров "большой двадцатки" прошла очередная встреча Путина и Абэ. По ее итогам японский премьер заявил, что лидеры "договорились организовать этой осенью опытный туристический тур и пилотный проект взаимных поездок японских и российских специалистов по обработке мусора". Кроме того, по словам Абэ, стороны приветствуют углубление дискуссий о рамках и задачах при решении вопросов о передвижении людей при реализации совместной хозяйственной деятельности.
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинВладивостокЯпонияРоссияВ мире
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