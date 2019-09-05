Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:31Z
https://ria.ru/20190905/1558338859.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/95940/80/959408082_0:317:3072:2045_1036x0_80_0_0_832724169fe3c9881c404dd32e9e5962.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Система онлайн-голосования в МГД выдержит сверхнагрузку, заявили в штабе

12:31 05.09.2019
112
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Система электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму, готова к дополнительному числу избирателей, сообщил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что на электронное голосование уже записалось 12 232 человека, верификацию прошли уже 10 429 человек. По его словам, окончательный реестр избирателей будет известен 6 сентября.
Женщины в фойе здания Московской городской думы
09:52Выборы в Мосгордуму
На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
"Это больше, чем мы изначально оценивали, но система спокойно это переварит. Вообще для таких информсистем дополнительные тысячи не сильно влияют на работоспособность",- сказал Массух.
По его словам, изначально ожидалось около 5 тысяч избирателей.
Выборы депутатов Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября. Ранее Мосгоризбирком утвердил три округа, где будет проведено электронное голосование. Это округа №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Центральное и Южное Чертаново).
Ноутбук
29 августа, 12:13Выборы в Мосгордуму
Участникам онлайн-голосования будут сообщать о входе с другого устройства
010011
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуИлья МассухМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Росгвардии
Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
РИА
Новости
Женщины в фойе здания Московской городской думы
На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Премьер Малайзии отметил, что может находиться у власти до 95 лет
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Глава Мосгоризбиркома заявил о готовности столицы к выборам
Лента
новостей
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер Малайзии: для расследования по MH17 нужен нейтральный орган
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин не обсуждал с Абэ заявление Пентагона о размещении ракет в Японии
Главный вход парка культуры им.Горького
В Парке Горького пройдет фестиваль, посвященный энергосбережению
Андрей Метельский
Зампред Мосгордумы назвал антикоррупционную проверку обычной практикой
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Закон о продаже алкоголя с 21 года примут в течение года, считает Скворцова
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Зюганов поддержал идею Грефа об отмене экзаменов в школах
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Правительство выделит средства на организацию занятости в Приангарье
Школьники на экзамене
В Совфеде прокомментировали идею отменить школьные экзамены
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния