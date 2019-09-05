Система онлайн-голосования в МГД выдержит сверхнагрузку, заявили в штабе

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Система электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму, готова к дополнительному числу избирателей, сообщил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что на электронное голосование уже записалось 12 232 человека, верификацию прошли уже 10 429 человек. По его словам, окончательный реестр избирателей будет известен 6 сентября.

"Это больше, чем мы изначально оценивали, но система спокойно это переварит. Вообще для таких информсистем дополнительные тысячи не сильно влияют на работоспособность",- сказал Массух.

По его словам, изначально ожидалось около 5 тысяч избирателей.