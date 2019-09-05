Владелец Stena Impero подтвердил освобождение семи моряков

СТОКГОЛЬМ, 5 сен - РИА Новости. Глава шведской компании-владельца танкера Stena Impero Эрик Ханелл подтвердил в четверг освобождение семи членов экипажа судна, задержанного властями Ирана в июле.

"Stena Bulk и Northern Marine Management могут подтвердить, что семь членов экипажа Stena Impero были освобождены и сейчас перемещаются в безопасное место, где они встретятся со своими семьями. Они пройдут медицинское обследование и ответят на вопросы перед тем, как вернуться в свои страны при первой возможности", - заявил Ханелл в сообщении, распространенном компанией. Он добавил, что компания продолжает предпринимать шаги для освобождения остальных членов экипажа.

В среду официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, среди которых один россиянин, смогут покинуть Иран. На судне остается минимум членов экипажа, что необходимо, чтобы танкер мог выйти в море.