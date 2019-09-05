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РИА Новости

Против Абызова возбудили третье уголовное дело

12:25 05.09.2019 (обновлено: 13:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
"При этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан", — заявил он.
По его словам, обвинение пока не предъявили, однако Абызов вряд ли признает вину.
Адвокат предположил, что третье дело нужно следствию, чтобы удержать под арестом имущество бывшего министра. Из 19 постановлений об аресте девять уже отменено, напомнил он.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
2 сентября, 20:14РИА Новости
Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова
Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Абызов вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.
В конце августа в отношении него возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Тогда же следователь по делу заявил, что в ходе расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.
Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты можно расценить как давление на него.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
28 августа, 13:00РИА Новости
В СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса
11183217
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Открытое правительствоСледственный комитет РФМоскваРоссияМихаил АбызовПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, а кто был начальником у Абызова во времена его службы в теневом правительстве? Вопрос риторический!
5 сентября, 12:32
BLBure Lom
1641102
Да у нас любого министра потри, там столько всего незаконного вылезет! Достаточно просто сравнить их официальные декларации о доходах с фактическим уровнем жизни.
5 сентября, 14:07
Будущее Страны
1311032
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