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РИА Новости

По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

11:28 26.08.2019 (обновлено: 16:00 26.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковБывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовали имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы адвокатов.
Ранее озвучивалась сумма в 20 миллиардов рублей.
Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Абызов вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
10 июля, 20:01РИА Новости
Адвокат: арест счетов по делу Абызова угрожает работе ряда предприятий
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Открытое правительствоСледственный комитет РФМосковский городской судМихаил АбызовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
какой цирк. У человека имущества на 27 миллиардов рублей. Хотя даже пол миллиарда - это сумма, которую никогда не заработает простой человек честным трудом. Почему нельзя было раньше проверить его? Неужели не подозрительно, что у человека столько всего было? Хотя да, я понимаю, что ничего подозрительного не было, когда он был удобен остальным. А тут вдруг стал не удобен и сразу махинации вскрываются. Кто бы мог подумать, что он с помощью воровства и обмана эти деньги заработал. Какая неожиданность.
26 августа, 12:10
Константин Е
4730303
Откуда такие суммы "Зин"?! Однозначно каждому по 20лет без амнистии!.
26 августа, 11:47
FGFedor Grojs
4330001
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