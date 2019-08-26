По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. Архивное фото

Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовали имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы адвокатов.

Ранее озвучивалась сумма в 20 миллиардов рублей.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.