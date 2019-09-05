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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: в исторической перспективе неизбежна нормализация диалога с Украиной

12:24 05.09.2019 (обновлено: 12:46 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обмен заключенными между Россией и Украиной был бы хорошим шагом к нормализации отношений, в исторической перспективе она неизбежна, но в ближайшей - это будет зависеть от действий Киева, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет, будет нормализации отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, что будет с взаимоотношениями с Украиной после обмена заключенными.
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