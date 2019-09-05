Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

"Я думаю, что господин Медведчук (глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.) будет меня сейчас мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. <...> Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно".