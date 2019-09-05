Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T13:14Z
https://ria.ru/20190905/1558338173.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/66/1558336661_0:280:2909:1917_1036x0_80_0_0_5016ab5008e05a1c3bb55dbc742aadbd.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

12:22 05.09.2019 (обновлено: 13:14 05.09.2019)
68901
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Я думаю, что господин Медведчук (глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Прим. ред.) будет меня сейчас мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. <...> Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Владимир Путин
Ранее Виктор Медведчук заявил, что переговоры об обмене заключенными уже находятся на стадии завершения.
В свою очередь, украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РИА Новости, что ситуация с обменом пока остается на прежнем уровне, они ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.
Адвокат Валентин Рыбин
09:43РИА Новости
Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны не могут договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.
В последние месяцы идет активная работа в этом направлении, однако точные даты и имена не называются.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о прогрессе в переговорном процессе. Однако он отметил, что для достижения результатов по вопросу обмена важно выполнение Киевом обязательств, достигнутых по Донбассу.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10:05Восточный экономический форум
Медведчук хотел бы встретиться с Путиным на ВЭФ
19181071050
Обсудить 19
Ситуация на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Капец новости часа на таблоиде: Путин предлагал.../Путин прокомментировал.../Путин заявил.../Путин пошутил.../ А в России, ещё кто нибудь есть?
5 сентября, 14:47
Юрий Иванов
1001009
Рекомендуем
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
РИА
Новости
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Лента
новостей
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Дом правительства РФ
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Суд в Киеве освободил "свидетеля" по делу MH17 Цемаха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния