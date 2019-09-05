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РИА Новости

Заслуженный учитель России назвал идею Грефа отменить экзамены несерьезной

12:13 05.09.2019 (обновлено: 12:35 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЕвгений Ямбург
Евгений Ямбург
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Евгений Ямбург. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заслуженный учитель России и директор Центра образования №109 Евгений Ямбург считает высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться, непрофессиональным и несерьезным.
Ранее Греф на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что экзамены лишают желания учиться, а школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Поэтому одной из своих личных целей Греф назвал "убить экзамены".
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"При всем уважении к заслугам в банковском деле господина Грефа, (это) размашистое непрофессиональное и несерьезное высказывание", - сказал Ямбург РИА Новости.
Он отметил, что для нормального процесса обучения и детям, и взрослым нужна оценка их труда.
"Давайте не путать отметки и оценки. В начальной школе отметок уже не ставим ни в первом, ни во втором классе. Но и дети хотят знать, чего они достигли, и их родители, и там идут на солнышки и флажочки и так далее. Потому что без обратной связи, говоря языком Грефа, управлять нельзя. И ребенок должен знать, в чем он не успешен, и родители, чтобы ему помочь", - уточнил Ямбург.
Он также рассказал о том, что многие школьники, учащиеся в автономных подразделениях на базе онкологического центра имени Димы Рогачева и детской республиканской больницы, где лежат дети на гемодиализе, даже в таком состоянии хотят сдавать экзамены.
"Они хотят быть как все, хотя как инвалиды они имеют право этого не делать. В этом году я вручал 40 дипломов там", - отметил Ямбург.
Как отметил заслуженный учитель РФ, путь в искусство, в науку требует напряжения. "Поэтому отношусь я к этому с иронией. Весь мир это проходит, и экзамены остаются, и никто от этого не умер", - заключил собеседник агентства.
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5 июня, 11:30Социальный навигатор
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСбербанк РоссииГерман ГрефМоскваРоссияОбщество
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