Заслуженный учитель России назвал идею Грефа отменить экзамены несерьезной

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заслуженный учитель России и директор Центра образования №109 Евгений Ямбург считает высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться, непрофессиональным и несерьезным.

Ранее Греф на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что экзамены лишают желания учиться, а школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Поэтому одной из своих личных целей Греф назвал "убить экзамены".

"При всем уважении к заслугам в банковском деле господина Грефа, (это) размашистое непрофессиональное и несерьезное высказывание", - сказал Ямбург РИА Новости.

Он отметил, что для нормального процесса обучения и детям, и взрослым нужна оценка их труда.

"Давайте не путать отметки и оценки. В начальной школе отметок уже не ставим ни в первом, ни во втором классе. Но и дети хотят знать, чего они достигли, и их родители, и там идут на солнышки и флажочки и так далее. Потому что без обратной связи, говоря языком Грефа, управлять нельзя. И ребенок должен знать, в чем он не успешен, и родители, чтобы ему помочь", - уточнил Ямбург.

Он также рассказал о том, что многие школьники, учащиеся в автономных подразделениях на базе онкологического центра имени Димы Рогачева и детской республиканской больницы, где лежат дети на гемодиализе, даже в таком состоянии хотят сдавать экзамены.

"Они хотят быть как все, хотя как инвалиды они имеют право этого не делать. В этом году я вручал 40 дипломов там", - отметил Ямбург.