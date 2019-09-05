Абэ заявил о прогрессе в смягчении визового режима с Россией

"По поводу виз вы подняли вопрос. Все эти проблемы, для того, чтобы все это решить на деловом уровне, действительно мы все продумываем. Что касается облегчения визовой системы, то действительно поэтапно проводим. И я вижу прогресс, которого в свое время не было", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.