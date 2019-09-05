Абэ заявил о прогрессе в смягчении визового режима с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что видит прогресс в поэтапном смягчении визового режима между Японией и Россией.
"По поводу виз вы подняли вопрос. Все эти проблемы, для того, чтобы все это решить на деловом уровне, действительно мы все продумываем. Что касается облегчения визовой системы, то действительно поэтапно проводим. И я вижу прогресс, которого в свое время не было", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
Ранее Абэ заявил, что Япония упростит получение виз для студентов российских вузов, а также для граждан, вовлеченных в реализацию плана двустороннего сотрудничества.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.