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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ заявил о прогрессе в смягчении визового режима с Россией

12:04 05.09.2019 (обновлено: 12:17 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что видит прогресс в поэтапном смягчении визового режима между Японией и Россией.
"По поводу виз вы подняли вопрос. Все эти проблемы, для того, чтобы все это решить на деловом уровне, действительно мы все продумываем. Что касается облегчения визовой системы, то действительно поэтапно проводим. И я вижу прогресс, которого в свое время не было", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
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Ранее Абэ заявил, что Япония упростит получение виз для студентов российских вузов, а также для граждан, вовлеченных в реализацию плана двустороннего сотрудничества.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
12:00Восточный экономический форум
Япония упростит выдачу виз для российских студентов
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Восточный экономический форумСиндзо АбэЯпонияРоссияВ мире
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