В Рослесхозе рассказали о последствиях изменения климата на Земле

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Изменение климата на Земле приведет к удлинению засушливых жарких периодов, соответственно ожидается рост пожаров в России, заявил в интервью РИА Новости врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

По его словам, нынешние изменения климата "необычны", а в перспективе "ситуация будет только усугубляться" не только в России, но и на всей планете.

"Ученые-климатологи и метеорологи … прогнозируют удлинение засушливых жарких периодов и, в первую очередь, в районах произрастания северных лесов, то есть на большей части территории России. Эта ситуация нас настораживает, требует принятия более серьезных и масштабных мер, чтобы держать ее под контролем", - сказал Клинов на Восточном экономическом форуме.