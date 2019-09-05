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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Рослесхозе рассказали о последствиях изменения климата на Земле

12:01 05.09.2019 (обновлено: 12:06 05.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Амурской области
Лесные пожары в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Лесные пожары в Амурской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Изменение климата на Земле приведет к удлинению засушливых жарких периодов, соответственно ожидается рост пожаров в России, заявил в интервью РИА Новости врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
По его словам, нынешние изменения климата "необычны", а в перспективе "ситуация будет только усугубляться" не только в России, но и на всей планете.
"Ученые-климатологи и метеорологи … прогнозируют удлинение засушливых жарких периодов и, в первую очередь, в районах произрастания северных лесов, то есть на большей части территории России. Эта ситуация нас настораживает, требует принятия более серьезных и масштабных мер, чтобы держать ее под контролем", - сказал Клинов на Восточном экономическом форуме.
Так он ответил на вопрос о причинах летних лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
11:15РИА Новости
Рослесхоз объяснил задержку с тушением пожаров в Сибири и ДФО
Читайте полный текст интервью Михаила Клинова >>
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Восточный экономический форумДальний ВостокРослесхозВладивостокРоссияЭкономика
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