Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"В этом году я приехал сюда как раз для того, чтобы поговорить о том, что нас ждет в будущем, о наших возможностях. Только исключительно о нашем будущем! Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишье: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить", - процитировал русского поэта Абэ под аплодисменты зала.
"То есть только так с Россией можно вместе быть, по-другому не получится. А давайте попробуем в этом знаменитом стихотворении слово "Россия" заменить на слово "Япония"?" - добавил Абэ, после чего зал снова зааплодировал.
Премьер подчеркнул, что Японии тоже можно только верить, потому что Япония идет в авангарде, так как сталкивается первая с проблемами, которые приходят и в другие страны. Во-вторых, по словам Абэ, у Японии есть решения проблем, которые возникают. И в-третьих, Японии можно верить, потому что она "партнер".
"Страна, которой вы можете доверять. Дав обещание однажды, Япония неукоснительно исполняет его из поколения в поколение", - подчеркнул Абэ.