Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией

"В этом году я приехал сюда как раз для того, чтобы поговорить о том, что нас ждет в будущем, о наших возможностях. Только исключительно о нашем будущем! Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишье: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить", - процитировал русского поэта Абэ под аплодисменты зала.