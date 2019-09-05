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РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией

12:01 05.09.2019 (обновлено: 12:16 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"В этом году я приехал сюда как раз для того, чтобы поговорить о том, что нас ждет в будущем, о наших возможностях. Только исключительно о нашем будущем! Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишье: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить", - процитировал русского поэта Абэ под аплодисменты зала.
"То есть только так с Россией можно вместе быть, по-другому не получится. А давайте попробуем в этом знаменитом стихотворении слово "Россия" заменить на слово "Япония"?" - добавил Абэ, после чего зал снова зааплодировал.
Премьер подчеркнул, что Японии тоже можно только верить, потому что Япония идет в авангарде, так как сталкивается первая с проблемами, которые приходят и в другие страны. Во-вторых, по словам Абэ, у Японии есть решения проблем, которые возникают. И в-третьих, Японии можно верить, потому что она "партнер".
"Страна, которой вы можете доверять. Дав обещание однажды, Япония неукоснительно исполняет его из поколения в поколение", - подчеркнул Абэ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
01:31РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Японии
161002014
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Восточный экономический форумСиндзо АбэЯпонияРоссияВ мире
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