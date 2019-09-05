Япония упростит выдачу виз для российских студентов

"Возросло число японских туристов, которые сюда (во Владивосток) направляются, в частности, девушек, женщин. Поэтому две крупнейшие японские авиакомпании сейчас запускают прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком. Все, кто работает в российских компаниях, научных учреждениях, которые имеют какое-либо отношение к плану сотрудничества из восьми пунктов между нашими странами, они смогут получать с этого месяца многократные визы со сроком до пяти лет. Кроме того, мы упростим получение виз для студентов российских вузов, чтобы их приезжало все больше в Японию", - сказал он в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.