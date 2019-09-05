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РИА Новости
Восточный экономический форум

Япония упростит выдачу виз для российских студентов

12:00 05.09.2019 (обновлено: 14:03 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Студенты российских вузов и сотрудники организаций, которые участвуют в плане двустороннего сотрудничества, смогут оформлять японские визы в по упрощенной процедуре, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Возросло число японских туристов, которые сюда (во Владивосток) направляются, в частности, девушек, женщин. Поэтому две крупнейшие японские авиакомпании сейчас запускают прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком. Все, кто работает в российских компаниях, научных учреждениях, которые имеют какое-либо отношение к плану сотрудничества из восьми пунктов между нашими странами, они смогут получать с этого месяца многократные визы со сроком до пяти лет. Кроме того, мы упростим получение виз для студентов российских вузов, чтобы их приезжало все больше в Японию", - сказал он в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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