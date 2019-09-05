Абэ: сотрудничество России и Японии соединяет два морских региона

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Осуществление проектов российско-японского сотрудничества ведет к соединению двух морских регионов - Индийского и Тихого, а также Северного Ледовитого океана, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Впервые в истории человечества эти два морских региона объединятся, и появится огромная логистическая магистраль", - сказал премьер.

Приводя примеры сотрудничества двух стран, он упомянул большой мусороперерабатывающий завод в Подмосковье, заказ на строительство которого получила в июле этого года компания из группы Hitachi. Его мощность – до 7600 тонн мусора в день.

Сжигая в день 7600 тонн мусора, как сказал Абэ, завод будет одновременно производить электроэнергию для 1,5 миллиона человек. "Расчет показывает, что таким образом можно будет сжиганием мусора покрыть более 10% спроса на электроэнергию в городе Москве", - отметил он.

Автомобильная компания Toyota до 2028 года дополнительно инвестирует 20 миллиардов рублей в свой завод в Санкт-Петербурге.

Один из крупнейших японских производителей грузовиков – компания Hino motors ведет строительство своего завода в Подмосковье. Компания планирует производить грузовики среднего и малого размера в объеме порядка 2000 штук в год.

Находящийся во Владивостоке завод "Мазда Соллерс", который Абэ вместе с президентом РФ Владимиром Путиным посетили в прошлом году, в июне этого года начал производить двигатели - около 50 тысяч в год.

Премьер-министр Японии также напомнил о развитии проекта поставок в азиатские страны арктического СПГ на танкерах ледового класса с перевалкой на полуострове Камчатка на обычные танкеры.

"Сейчас на заводе по производству СПГ, в проектировании и строительстве которых участвовали японские компании, начаты производство газа на всех трех линиях и его экспорт. Наконец, в июне состоялась первая поставка газа в Японию", - сказал Абэ.

По его словам, одна из крупнейших в Японии морских транспортных компаний – Mitsui OSK Lines - занимается экспортом СПГ Ямала, используя для этого три танкера ледового класса.

В июне этого года, продолжил японский премьер, решение об инвестировании в проект "Арктик СПГ-2" с объемом производства около 20 миллионов тонн в год приняли компания Mitsui и JOGMEC (Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам). "Япония стала одним из основных участников этого проекта и в итоге, по-видимому, станет покупателем СПГ с этого проекта", - обратил внимание участников ВЭФ Синдзо Абэ. После прохождения Камчатки, сказал он, "борьба со льдом больше не требуется, газ здесь будет перегружаться на обычные танкеры".

Премьер также отметил рост числа японцев, которые хотят приехать во Владивосток. Две крупнейшие японские авиакомпании запускают прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком.