Додон заявил, что Молдавия не сможет быть членом НАТО

КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей быть членом каких-либо военных блоков, в том числе Североатлантического альянса.

"Провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны", - написал Додон на своей странице в Facebook

При этом президент отметил, что закрепленный в конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Молдавии. Это предполагает выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами по принципу взаимоуважения.

Ранее Додон сообщил, что во время двухдневного визита в Брюссель намерен обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом и председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.