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РИА Новости

Додон заявил, что Молдавия не сможет быть членом НАТО

11:53 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей быть членом каких-либо военных блоков, в том числе Североатлантического альянса.
"Провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны", - написал Додон на своей странице в Facebook.
При этом президент отметил, что закрепленный в конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Молдавии. Это предполагает выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами по принципу взаимоуважения.
Ранее Додон сообщил, что во время двухдневного визита в Брюссель намерен обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом и председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
11:13РИА Новости
В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
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Игорь ДодонНАТОМолдавияЙенс СтолтенбергВ мире
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