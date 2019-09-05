Абэ: России и Японии нельзя больше медлить с заключением мирного договора

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Японии и России нельзя больше медлить с заключением мирного договора, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг - заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией", - сказал Абэ.

При этом он призвал президента России Владимира Путина "сделать все", чтобы Япония и Россия "двигались вперед" к этой цели.

"Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", - сказал японский премьер.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.