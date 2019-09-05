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РИА Новости

СП проверит бюджетные траты при возведении конгресс-холла в Челябинске

11:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области сообщила о начале проверки расходования бюджетных средств при строительстве в Челябинске конгресс-холла.
"Контрольно-счетная палата Челябинской области в рамках совместной с прокуратурой Челябинской области проверки со 2 сентября приступила к экспертно-аналитическому мероприятию "Анализ законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных хозяйственному партнерству "Конгресс-холл" в 2018-2019 годах", - говорится в сообщении региональной КСП.
КСП даст оценку эффективности и целевого использования бюджетных инвестиций, предоставленных хозпартнерству "Конгресс-холл", проанализирует соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении строительства общественно-делового центра на берегах реки Миасс, уточняется в сообщении.
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
29 июля, 16:36РИА Недвижимость
Конгресс-холл в Челябинске достроят в 2020 году с привлечением инвесторов
Заключение по итогам проверки будет направлено в том числе в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, поясняет КСП.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что такие проверки идут не более месяца.
Ранее конгресс-холл планировалось использовать для приема гостей саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Глава региона Алексей Текслер в апреле, говоря о конгресс-холле, отмечал, что проект финансируется из бюджета, и цена у него очень приличная – 20 миллиардов рублей, что для бюджета накладно. Позже Текслер уточнял, что конгресс-холл будет достроен, и идет поиск инвесторов.
В Челябинске в рамках саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году пройдет около 30 мероприятий, приедет большое количество гостей. В городе к саммитам будут реконструированы набережная реки Миасс, аэропорт, отремонтированы дороги, обновлены фасады жилых домов.
Строительство Общественно-делового центра (конгресс-холл для заседаний БРИКС и ШОС) в центральной части города Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году
12 июля, 13:20РИА Недвижимость
В Челябинске нашли нарушения при возведении объектов к саммитам ШОС и БРИКС
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Алексей ТекслерБРИКСШОСЧелябинскМиассЧелябинская областьОбщество
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