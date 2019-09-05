СП проверит бюджетные траты при возведении конгресс-холла в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области сообщила о начале проверки расходования бюджетных средств при строительстве в Челябинске конгресс-холла.

"Контрольно-счетная палата Челябинской области в рамках совместной с прокуратурой Челябинской области проверки со 2 сентября приступила к экспертно-аналитическому мероприятию "Анализ законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных хозяйственному партнерству "Конгресс-холл" в 2018-2019 годах", - говорится в сообщении региональной КСП.

КСП даст оценку эффективности и целевого использования бюджетных инвестиций, предоставленных хозпартнерству "Конгресс-холл", проанализирует соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении строительства общественно-делового центра на берегах реки Миасс, уточняется в сообщении.

Заключение по итогам проверки будет направлено в том числе в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, поясняет КСП.

В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что такие проверки идут не более месяца.

Ранее конгресс-холл планировалось использовать для приема гостей саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Глава региона Алексей Текслер в апреле, говоря о конгресс-холле, отмечал, что проект финансируется из бюджета, и цена у него очень приличная – 20 миллиардов рублей, что для бюджета накладно. Позже Текслер уточнял, что конгресс-холл будет достроен, и идет поиск инвесторов.