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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов

11:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. 4 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. 4 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди возможность совместного строительства судов для крупных грузовых перевозок.
"Для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. Мы вчера говорили с премьер-министром (Индии – ред.), будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, российская компания "Роснефть" является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии, в ее зону ответственности входит один из крупных портов Индии, поэтому "у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества".
"Нет ни одной закрытой темы, наоборот, мы заинтересованы в привлечении наших партнеров", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Вчера, 13:13Сказано в эфире
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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