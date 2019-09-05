Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди возможность совместного строительства судов для крупных грузовых перевозок.
"Для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. Мы вчера говорили с премьер-министром (Индии – ред.), будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, российская компания "Роснефть" является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии, в ее зону ответственности входит один из крупных портов Индии, поэтому "у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества".
"Нет ни одной закрытой темы, наоборот, мы заинтересованы в привлечении наших партнеров", - добавил Путин.
Вчера, 13:13Сказано в эфире"Наступают новые времена". Эксперт об отношениях Индии и РоссииРоссия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов. Как отметил в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Володин, между нашими странами действительно открываются новые перспективы, и это не парадная фраза.