Путин обсудил с Моди возможность совместного строительства судов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди возможность совместного строительства судов для крупных грузовых перевозок.

"Для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. Мы вчера говорили с премьер-министром (Индии – ред.), будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, российская компания "Роснефть" является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии, в ее зону ответственности входит один из крупных портов Индии, поэтому "у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества".