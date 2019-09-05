Рослесхоз объяснил задержку с тушением пожаров в Сибири и ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке не могли потушить сразу из-за нехватки авиации, заявил в интервью РИА Новости врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

"Не имея в оперативном управлении самолетов и вертолетов, мы зачастую ждем несколько дней, чтобы перебросить пожарных из одного района в другой. Сами понимаете, какие площади за это время проходит пожар", — сказал Клинов.

Для увеличения воздушного парка организации "Авиалесохрана", подведомственной Рослесхозу, рассматривают несколько вариантов: это либо закупка собственной авиации, либо аренда у авиакомпаний, либо договоренности с Минобороны и МЧС, что в пожароопасные периоды часть авиации будет закреплена за Рослесхозом. По словам Климова, в любом случае вопрос — в получении необходимого финансирования.

В середине июля Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

По данным МЧС, на пике горение охватило более трех миллионов гектаров территорий. В некоторых областях действовал режим ЧС.

Сейчас ситуация с пожарами нормализована. Как уточнил Климов, их площадь упала более чем в десять раз.

"Обстановка была очень сложная, но ее удалось стабилизировать благодаря привлечению всех резервов, которые есть у Рослесхоза, работе МЧС и Минобороны", — рассказал он РИА Новости.

При этом Климов подчеркнул, что осенью ожидается новая волна лесных пожаров в российских регионах.

Ранее в Министерстве природных ресурсов сообщали, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматривались разные версии, в том числе умышленного поджога с целью скрыть незаконные вырубки.