Рослесхоз объяснил задержку с тушением пожаров в Сибири и ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке не могли потушить сразу из-за нехватки авиации, заявил в интервью РИА Новости врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
"Не имея в оперативном управлении самолетов и вертолетов, мы зачастую ждем несколько дней, чтобы перебросить пожарных из одного района в другой. Сами понимаете, какие площади за это время проходит пожар", — сказал Клинов.
Для увеличения воздушного парка организации "Авиалесохрана", подведомственной Рослесхозу, рассматривают несколько вариантов: это либо закупка собственной авиации, либо аренда у авиакомпаний, либо договоренности с Минобороны и МЧС, что в пожароопасные периоды часть авиации будет закреплена за Рослесхозом. По словам Климова, в любом случае вопрос — в получении необходимого финансирования.
В середине июля Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
По данным МЧС, на пике горение охватило более трех миллионов гектаров территорий. В некоторых областях действовал режим ЧС.
Сейчас ситуация с пожарами нормализована. Как уточнил Климов, их площадь упала более чем в десять раз.
"Обстановка была очень сложная, но ее удалось стабилизировать благодаря привлечению всех резервов, которые есть у Рослесхоза, работе МЧС и Минобороны", — рассказал он РИА Новости.
При этом Климов подчеркнул, что осенью ожидается новая волна лесных пожаров в российских регионах.
Ранее в Министерстве природных ресурсов сообщали, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматривались разные версии, в том числе умышленного поджога с целью скрыть незаконные вырубки.
Однако, как заявил врио главы Рослесхоза, столь масштабные лесные пожары не могли возникнуть из-за поджогов. Он объяснил, что на удаленных территориях, где как раз сосредоточились основные очаги возгорания, невозможно проводить вырубки, так как "древесину оттуда просто не вывезешь".