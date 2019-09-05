В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. НАТО уважает решение Молдавии сохранять нейтралитет, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном.

"НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдовы и полностью поддерживает ее независимость и суверенитет. Мы знаем, что у Молдовы нет желания вступать в НАТО, и мы уважаем это решение. Мы твердо верим, что каждый народ имеет право сам определять свой курс", - заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что "нейтралитет не означает изоляцию".

Додон, со своей стороны, также отметил, что Молдавия намерена оставаться нейтральным государством, которое не будет присоединяться ни к каким военным блокам. "Мы открыты к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, на востоке и на западе", - отметил он.