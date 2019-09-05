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РИА Новости

В НАТО пообещали уважать решение Молдавии сохранять нейтралитет

11:13 05.09.2019
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. НАТО уважает решение Молдавии сохранять нейтралитет, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном.
"НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдовы и полностью поддерживает ее независимость и суверенитет. Мы знаем, что у Молдовы нет желания вступать в НАТО, и мы уважаем это решение. Мы твердо верим, что каждый народ имеет право сам определять свой курс", - заявил Столтенберг.
При этом он отметил, что "нейтралитет не означает изоляцию".
Додон, со своей стороны, также отметил, что Молдавия намерена оставаться нейтральным государством, которое не будет присоединяться ни к каким военным блокам. "Мы открыты к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, на востоке и на западе", - отметил он.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
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