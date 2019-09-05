Путин рассказал о роли ДВФУ в образовательном пространстве АТР

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в будущем станет одним из опорных центров образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Центром новых компетенций, молодежных обменов и международной кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке, отраслях новой технологической эпохи становится Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого мы собираемся традиционно и на которой собрались сейчас ... И можно с уверенностью говорить о будущем университета как одного из опорных центров общего образовательного пространства АТР", - сказал Путин.

Он напомнил, что в прошлом учебном году в ДВФУ обучались 20 тысяч студентов, в том числе 3,5 тысячи иностранцев из 74 государств мира. Путин также отметил, что в Дальневосточном университете преподают более 200 зарубежных профессоров, на базе вуза планируется широко развивать исследовательскую инфраструктуру.