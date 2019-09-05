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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассказал о роли ДВФУ в образовательном пространстве АТР

11:04 05.09.2019 (обновлено: 11:12 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в будущем станет одним из опорных центров образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Центром новых компетенций, молодежных обменов и международной кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке, отраслях новой технологической эпохи становится Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого мы собираемся традиционно и на которой собрались сейчас ... И можно с уверенностью говорить о будущем университета как одного из опорных центров общего образовательного пространства АТР", - сказал Путин.
Он напомнил, что в прошлом учебном году в ДВФУ обучались 20 тысяч студентов, в том числе 3,5 тысячи иностранцев из 74 государств мира. Путин также отметил, что в Дальневосточном университете преподают более 200 зарубежных профессоров, на базе вуза планируется широко развивать исследовательскую инфраструктуру.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
3 сентября, 10:26РИА Новости
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