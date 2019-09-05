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РИА Новости

Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в России

11:03 05.09.2019 (обновлено: 12:04 05.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Амурской области
Лесные пожары в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Лесные пожары в Амурской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке нормализована, их площадь упала более чем в 10 раз по сравнению с пиком, рассказал в интервью РИА Новости врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
"Суммарная площадь пожаров достигала 3 миллионов гектаров в сутки. Обстановка была очень сложная, но ее удалось стабилизировать благодаря привлечению всех резервов, которые есть у Рослесхоза, работе МЧС и Минобороны", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
По его словам, режим ЧС регионального масштаба остается действовать только в Красноярском крае. Иркутская область сняла этот режим полностью, в Якутии ЧС сохраняется только в одном районе.
"Площадь пожаров в стране сократилась до 270 тысяч гектаров", - констатировал Клинов.
Ликвидация лесных пожаров
06:44РИА Новости
Дожди в Якутии потушили за сутки более 50 лесных пожаров в зоне контроля
Читайте полный текст интервью Михаила Клинова >>
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