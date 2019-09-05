Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в России

"Суммарная площадь пожаров достигала 3 миллионов гектаров в сутки. Обстановка была очень сложная, но ее удалось стабилизировать благодаря привлечению всех резервов, которые есть у Рослесхоза, работе МЧС и Минобороны", - сказал он на Восточном экономическом форуме.