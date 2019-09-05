В Петербурге открыли три новые станции метро

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Три новые станции Фрунзенского радиуса метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открылись в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Газпромбанка, который осуществлял финансовую поддержку проекта.
"Общий объем финансирования проекта составил 1 миллиард рублей, банковская гарантия исполнения контракта – более 3,8 миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком строительства выступило ОАО "Метрострой", - говорится в сообщении.
Запуск трех станций фиолетовой линии позволит обеспечить эффективное развитие транспортной системы Северной столицы и повысить мобильность населения, связав Санкт-Петербург с крупнейшим пригородом Колпино, отмечает Газпромбанк.
Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии метрополитена Санкт-Петербурга. Протяженность участка составляет 5,23 километра, пропускная способность – 40 пар поездов в час, предполагаемый суточный пассажиропоток на первом этапе эксплуатации – около 1 миллиона человек.