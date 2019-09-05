В Петербурге открыли три новые станции метро

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Три новые станции Фрунзенского радиуса метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открылись в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Газпромбанка, который осуществлял финансовую поддержку проекта.