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РИА Новости

В Петербурге открыли три новые станции метро

10:58 05.09.2019
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Три новые станции Фрунзенского радиуса метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открылись в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Газпромбанка, который осуществлял финансовую поддержку проекта.
"Общий объем финансирования проекта составил 1 миллиард рублей, банковская гарантия исполнения контракта – более 3,8 миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком строительства выступило ОАО "Метрострой", - говорится в сообщении.
Вице-президент ОАО РЖД, генеральный директор АО РЖДстрой Олег Тони
2 сентября, 14:26РИА Недвижимость
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Запуск трех станций фиолетовой линии позволит обеспечить эффективное развитие транспортной системы Северной столицы и повысить мобильность населения, связав Санкт-Петербург с крупнейшим пригородом Колпино, отмечает Газпромбанк.
Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии метрополитена Санкт-Петербурга. Протяженность участка составляет 5,23 километра, пропускная способность – 40 пар поездов в час, предполагаемый суточный пассажиропоток на первом этапе эксплуатации – около 1 миллиона человек.
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РоссияМетростройГазпромбанкСанкт-ПетербургОбщество
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