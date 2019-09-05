Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг, российский лидер отметил, что сегодня во всем мире именно стартапы, возглавляемые молодыми людьми, являются мощнейшей движущей силой технологического развития. Чтобы не просто увеличивалось число таких стартапов, а чтобы они вырастали и превращались в средние, а затем и крупные компании, мало только обеспечить их законодательно.

"Нужна регуляторная среда, но и эффективные финансовые инструменты. В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд - мы вчера об этом тоже говорили. Согласен с этим предложением", - заявил Путин, говоря о прошедшем в среду заседании президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока.

"Прошу правительство предложить конкретные решения. Тем более, что источники финансирования здесь тоже имеются", - добавил глава государства.