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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:34 05.09.2019 (обновлено: 10:35 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Улица поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 422 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 399 человек (женщин – 120, детей – 204), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 023 человек (женщин – 307, детей – 522)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились трое сирийцев.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенном пункте Эль-Харра и Джасим в провинция Дераа, а также в населенном пункте Дума в провинции Дамаск. Специалисты разминировали 1,9 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
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