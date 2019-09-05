В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Почти 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 422 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 399 человек (женщин – 120, детей – 204), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 023 человек (женщин – 307, детей – 522)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились трое сирийцев.