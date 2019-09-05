Суд отклонил апелляцию Baring Vostok по продаже 9,99% банка "Восточный"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, на тот момент мажоритарного акционера банка "Восточный", продать истцу 9,99% банка.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобу Evison на принятое в мае решение арбитражного суда Амурской области, после чего оно вступило в законную силу.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются.

Амурский арбитраж по требованию "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

Как указал суд в решении, при неисполнении решения суда в течение 5 календарных дней со дня его вступления в законную силу акции будут списаны с лицевого счета компании Evison и зачислены на лицевой счет "Финвижн" "после предъявления последней доказательств перевода 750 миллионов рублей на счет компании Evison.

Полный текст решения был изготовлен 24 мая, а 11 мая суд первой инстанции по заявлению "Финвижн" принял определение, которым обязал ответчика Evison исполнить решение о продаже опционных акций немедленно. Baring Vostok 18 июня сообщил, что передал спорный пакет акций компании "Финвижн". В конце июня она смогла голосовать этими акциями на собрании акционеров.

Согласно составу аффилированных лиц банка "Восточный" на 30 июня, компания "Финвижн" владела 42,01% в уставном капитале банка, Evison Holdings - 41,63%. Остальные акции в уставном капитале принадлежат членам совета директоров и зампреду правления (12,53%) и не аффилированным с банком лицам.