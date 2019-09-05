Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T10:31Z
https://ria.ru/20190905/1558330146.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_53:0:3282:1816_1036x0_80_0_0_fbf94d8b4dd26c2c42493f0f6f547f3b.jpg
РИА Новости

Суд отклонил апелляцию Baring Vostok по продаже 9,99% банка "Восточный"

10:31 05.09.2019
540
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, на тот момент мажоритарного акционера банка "Восточный", продать истцу 9,99% банка.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобу Evison на принятое в мае решение арбитражного суда Амурской области, после чего оно вступило в законную силу.
Вывеска банка Восточный
16 августа, 09:26РИА Новости
"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
"Оставить решение суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются.
Амурский арбитраж по требованию "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.
Как указал суд в решении, при неисполнении решения суда в течение 5 календарных дней со дня его вступления в законную силу акции будут списаны с лицевого счета компании Evison и зачислены на лицевой счет "Финвижн" "после предъявления последней доказательств перевода 750 миллионов рублей на счет компании Evison.
Статуя Фемиды
2 сентября, 09:52РИА Новости
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
Полный текст решения был изготовлен 24 мая, а 11 мая суд первой инстанции по заявлению "Финвижн" принял определение, которым обязал ответчика Evison исполнить решение о продаже опционных акций немедленно. Baring Vostok 18 июня сообщил, что передал спорный пакет акций компании "Финвижн". В конце июня она смогла голосовать этими акциями на собрании акционеров.
Согласно составу аффилированных лиц банка "Восточный" на 30 июня, компания "Финвижн" владела 42,01% в уставном капитале банка, Evison Holdings - 41,63%. Остальные акции в уставном капитале принадлежат членам совета директоров и зампреду правления (12,53%) и не аффилированным с банком лицам.
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств.
300020
Обсудить 0
Майкл КалвиМоскваАмурская областьХабаровскЭкономика
Рекомендуем
Мухаммед Мурси
СМИ: младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Путин поздравил школьника из Улан-Удэ с победой на чемпионате WorldSkills
Продажа книг на Fem Fest 2017
Гран-при премии "Книга года" присудили воспоминаниям о Данииле Гранине
Актриса Нина Ургант на церемонии вручения премии Золотая маска
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем
Лента
новостей
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Испания выбрала "Боль и славу" Альмодовара номинантом на "Оскар"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
Актриса Нина Ургант на церемонии вручения премии Золотая маска
Медведев поздравил актрису Нину Ургант с 90-летием
Нина Ургант
Биография Нины Ургант
Салон автомобиля Aurus Senat
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Огневые испытания самого мощного ракетного двигателя пройдут в декабре
Знак Петербургского метрополитена
В Петербурге открыли три новые станции метро
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Житель Калининграда пытался зарезать отца, чтобы получить наследство
Задержание мужчины сотрудниками ФГУП Охрана на улице Панишева в Новосибирске
СК завел дело после грубого задержания росгвардейцем мужчины в Новосибирске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния