Прокуратура выяснит причину вынужденной посадки самолета в Воронеже

По информации прокуратуры, в четверг примерно в 8.40 в аэропорту Воронежа совершил вынужденную посадку Bombardier CRJ200, выполнявший рейс авиакомпании "Руслайн" Воронеж - Санкт-Петербург. На борту находился 31 пассажир и три члена экипажа, никто не пострадал.