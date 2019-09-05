Прокуратура выяснит причину вынужденной посадки самолета в Воронеже

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Воронежская транспортная прокуратура выяснит обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании "Руслайн" в аэропорту Воронежа, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По информации прокуратуры, в четверг примерно в 8.40 в аэропорту Воронежа совершил вынужденную посадку Bombardier CRJ200, выполнявший рейс авиакомпании "Руслайн" Воронеж - Санкт-Петербург. На борту находился 31 пассажир и три члена экипажа, никто не пострадал.
"Воронежская транспортная прокуратура проверит причину вынужденной посадки воздушного судна авиакомпании "Руслайн" в аэропорту Воронежа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет проверено соблюдение требований законодательства при предполетном техобслуживании воздушных судов авиакомпании "Руслайн", а также соблюдение прав пассажиров.