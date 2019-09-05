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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Зампред Мосгордумы назвал антикоррупционную проверку обычной практикой

10:24 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Метельский
Андрей Метельский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь московского отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский назвал обычной практикой проверку на соблюдение антикоррупционого законодательства.
Ранее депутат сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций ФБК о его якобы "секретных доходах". При этом он отверг все обвинения в свой адрес. Позже "Ведомости" сообщили, что в Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении Метельским антикоррупционного законодательства. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, которое оказалось в распоряжении "Ведомостей".
"То, что в госорганах подобного рода процедура проходит, это обычная практика. Таких заявлений достаточно много, и когда они приходят в управление, то руководитель управления в любом случае должен подтвердить, что получено, разбираемся с данным фактом. Больше ничего. Это нормальная юридическая практика", - сказал Метельский РИА Новости.
Он добавил, что все ещё намерен защищать свои честь и достоинство в суде, его иск будет рассмотрен 24 сентября.
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"Я со своей стороны буду защищать свою честь и достоинство в суде абсолютно точно. Соответствующее заявление я уже подал. Рассмотрение будет 24 сентября, после выборов... В том, что я честен и чист, сомнений нет, тем более что считаю правильным, что проверка будет проведена, раз и навсегда поставим на этом точку", - добавил Метельский.
Выборы в депутаты Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуАндрей МетельскийФонд борьбы с коррупциейМосковская городская думаПроисшествия
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