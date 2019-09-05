Зампред Мосгордумы назвал антикоррупционную проверку обычной практикой

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь московского отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский назвал обычной практикой проверку на соблюдение антикоррупционого законодательства.

Ранее депутат сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций ФБК о его якобы "секретных доходах". При этом он отверг все обвинения в свой адрес. Позже "Ведомости" сообщили, что в Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении Метельским антикоррупционного законодательства. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, которое оказалось в распоряжении "Ведомостей".

"То, что в госорганах подобного рода процедура проходит, это обычная практика. Таких заявлений достаточно много, и когда они приходят в управление, то руководитель управления в любом случае должен подтвердить, что получено, разбираемся с данным фактом. Больше ничего. Это нормальная юридическая практика", - сказал Метельский РИА Новости.

Он добавил, что все ещё намерен защищать свои честь и достоинство в суде, его иск будет рассмотрен 24 сентября.

"Я со своей стороны буду защищать свою честь и достоинство в суде абсолютно точно. Соответствующее заявление я уже подал. Рассмотрение будет 24 сентября, после выборов... В том, что я честен и чист, сомнений нет, тем более что считаю правильным, что проверка будет проведена, раз и навсегда поставим на этом точку", - добавил Метельский.