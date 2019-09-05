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РИА Новости

Ушаков анонсировал скорый визит Нетаньяху в Россию

10:15 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 4 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, идет речь о рабочем визите премьер-министра Израиля. Судя по всему, это визит будет не в Москве. Скорее всего, в Сочи", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке данной встречи.
Здание, где расположена штаб-квартира партии Ликуд, в Тель-Авиве, Израиль
28 июля, 15:10РИА Новости
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
"Да, в достаточно ближайшей перспективе", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи лидеров двух стран в сентябре.
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Юрий УшаковБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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