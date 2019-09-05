Ушаков анонсировал скорый визит Нетаньяху в Россию

ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, идет речь о рабочем визите премьер-министра Израиля. Судя по всему, это визит будет не в Москве. Скорее всего, в Сочи", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке данной встречи.
"Да, в достаточно ближайшей перспективе", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи лидеров двух стран в сентябре.