Ушаков анонсировал скорый визит Нетаньяху в Россию

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 4 апреля 2019

ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом в ближайшей перспективе, скорее всего, его примут в Сочи, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, идет речь о рабочем визите премьер-министра Израиля. Судя по всему, это визит будет не в Москве. Скорее всего, в Сочи", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке данной встречи.