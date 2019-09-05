Путин и Абэ договорились о встрече на саммите АТЭС

ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились провести углубленный обмен мнениями по разным вопросам сотрудничества на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Чили, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Очень важно, что условленно, что президент и премьер-министр проведут углублённый обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите АТЭС в Чили в ноябре текущего года", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о подробностях переговоров Путина и Абэ на полях ВЭФ.