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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Абэ договорились о встрече на саммите АТЭС

10:07 05.09.2019 (обновлено: 10:19 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились провести углубленный обмен мнениями по разным вопросам сотрудничества на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Чили, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Очень важно, что условленно, что президент и премьер-министр проведут углублённый обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите АТЭС в Чили в ноябре текущего года", - заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о подробностях переговоров Путина и Абэ на полях ВЭФ.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
09:04Радио
Владимир Путин и Синдзо Абэ провели переговоры на полях ВЭФ
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Восточный экономический форумЯпонияСиндзо АбэВладимир ПутинРоссияЧилиВ мире
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