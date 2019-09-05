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РИА Новости

В Вологодской области более 170 человек ищут двухлетнюю девочку

10:04 05.09.2019 (обновлено: 10:17 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Более 170 человек ищут двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что девочка пропала в среду, когда ее на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении женщина ребенка не обнаружила и ее самостоятельные поиски результатов не дали.
"Продолжаются работы по поиску пропавшего ребенка. Привлечены 171 человек, 20 единиц техники, от МЧС России - 21 человек, 5 единиц техники", - сказано в сообщении.
Как сообщили в областном управлении СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
По данным ведомства, мать девочки пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка около 11 утра. Вернувшись, она не обнаружила дочь и до 15 часов самостоятельно ее разыскивала, после чего обратилась в полицию.
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Привлечен специалист-психолог проекта "Зеленая комната" для работы с малолетними сестрами пропавшей девочки с целью выяснения всех обстоятельств.
"Одновременно следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. По имеющимся данным, женщина 1990 года рождения является матерью пяти малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.
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