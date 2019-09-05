В Вологодской области более 170 человек ищут двухлетнюю девочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Более 170 человек ищут двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что девочка пропала в среду, когда ее на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении женщина ребенка не обнаружила и ее самостоятельные поиски результатов не дали.

"Продолжаются работы по поиску пропавшего ребенка. Привлечены 171 человек, 20 единиц техники, от МЧС России - 21 человек, 5 единиц техники", - сказано в сообщении.

Как сообщили в областном управлении СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

По данным ведомства, мать девочки пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка около 11 утра. Вернувшись, она не обнаружила дочь и до 15 часов самостоятельно ее разыскивала, после чего обратилась в полицию.

Привлечен специалист-психолог проекта "Зеленая комната" для работы с малолетними сестрами пропавшей девочки с целью выяснения всех обстоятельств.