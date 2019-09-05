Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Несколько десятков украинцев могут отправить на родину в рамках обмена заключенными с Россией, заявил РИА Новости в четверг глава Минюста РФ Александр Коновалов.
По его словам, любого гражданина Украины или любой другой страны, с которой у России есть договоренности о передаче осужденных, могут вернуть на родину при соблюдении определенной процедуры. Как правило, необходимо согласие самого передаваемого, передающей и принимающей стороны, отметил министр.
"Какие из этих людей будут переданы, в этом случае я не скажу. Если говорить именно о людях, которые в [эту] ситуацию попали, то речь может идти о нескольких десятках человек", - сказал Коновалов в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, сколько украинцев могут передать в рамках обмена.
При этом он подчеркнул, что это "неточная цифра".
Дата обмена пока неизвестна. Ожидалось, что он может пройти в начале этой недели, затем в середине, теперь в конце, но пока сроки каждый раз сдвигаются.
В целом, информация о скором обмене публикуется в СМИ с августа, но, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это слишком чувствительная тема, чтобы делать анонсы. По его словам, "факт станет известным".
Как заявил РИА Новости сегодня утром адвокат трех россиян, которых готовятся обменять, Валентин Рыбин, никаких подвижек в вопросе обмена пока нет.