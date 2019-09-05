Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена

Министр юстиции РФ Александр Коновалов на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Несколько десятков украинцев могут отправить на родину в рамках обмена заключенными с Россией, заявил РИА Новости в четверг глава Минюста РФ Александр Коновалов.

По его словам, любого гражданина Украины или любой другой страны, с которой у России есть договоренности о передаче осужденных, могут вернуть на родину при соблюдении определенной процедуры. Как правило, необходимо согласие самого передаваемого, передающей и принимающей стороны, отметил министр.

"Какие из этих людей будут переданы, в этом случае я не скажу. Если говорить именно о людях, которые в [эту] ситуацию попали, то речь может идти о нескольких десятках человек", - сказал Коновалов в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, сколько украинцев могут передать в рамках обмена.

При этом он подчеркнул, что это "неточная цифра".

Дата обмена пока неизвестна. Ожидалось, что он может пройти в начале этой недели, затем в середине, теперь в конце, но пока сроки каждый раз сдвигаются.

В целом, информация о скором обмене публикуется в СМИ с августа, но, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это слишком чувствительная тема, чтобы делать анонсы. По его словам, "факт станет известным".