Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Несколько регионов Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о разработке круизных турпродуктов, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Ряд документов уже подписан (на ВЭФ). Например, соглашение в сфере круизного туризма между регионами Дальнего Востока. Оно предусматривает совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского АО по изучению и внедрению успешных мировых практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов", - отметил собеседник агентства.
По его словам, предполагается, что проект сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям.
"Он предусматривает создание новых маршрутов и презентацию регионов Дальнего Востока и российским, и зарубежным туристам", - отметил Кожемяко.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.