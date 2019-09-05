Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты

"Ряд документов уже подписан (на ВЭФ). Например, соглашение в сфере круизного туризма между регионами Дальнего Востока. Оно предусматривает совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского АО по изучению и внедрению успешных мировых практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов", - отметил собеседник агентства.