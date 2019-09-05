Олег Кожемяко: Приморье будет развивать туристические обмены с КНДР

Власти Приморского края намерены развивать туристические обмены с Северной Кореей, также готовится поездка делегации Приморья в Северную Корею. Об этом, а также о подготовке в регионе российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, создании Алмазного центра во Владивостоке и разработке круизных маршрутов на Дальнем Востоке рассказал в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума губернатор региона Олег Кожемяко.

— Олег Николаевич, какие проекты представляет Приморье на ВЭФ? Какие соглашения подписываете и на какие суммы?

— В нашем павильоне, который работает на улице Дальнего Востока в этом году, мы представили интерактивную инвестиционную карту Приморского края, на которой отмечены значимые реализуемые и перспективные инвестиционные проекты. Мы хотим показать, что в крае уже есть успешные примеры сотрудничества с инвесторами, в том числе иностранными, продемонстрировать понятные результаты – объем инвестиций, количество созданных рабочих мест, объем поступивших в бюджет налогов.

Если говорить об уже завершенных проектах или проектах в стадии реализации, то это, например, крупнейший в стране судостроительный комплекс "Звезда". Уже введены в эксплуатацию основные объекты первой расширенной очереди. На верфи уже трудоустроено 2,6 тысячи работников. В перспективе к 2023 году на верфи будет работать более 7,5 тысячи человек.

Кроме того, в павильоне Приморского края отдельно представлен проект развития игорно-развлекательного комплекса "Приморье", который предусматривает строительство 16 гостиниц различного класса. Сейчас здесь работает казино Tigre de Cristal, строятся гостинично-развлекательные комплексы "Шамбала" и Naga, их планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В рамках ВЭФ мы планируем подписать около 30 соглашений. Уже проведены предварительные встречи и переговоры с представителями крупных банков и организаций. Ряд документов уже подписаны, например, соглашение в сфере круизного туризма между регионами Дальнего Востока. Оно предусматривает совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского АО по изучению и внедрению успешных мировых практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов. Предполагается, что проект сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям: он предусматривает создание новых маршрутов и презентацию регионов Дальнего Востока и российским, и зарубежным туристам.

Я и генеральный директор компании "КГК ДВ" Рамани Витхалбхай договорились об открытии во Владивостоке Алмазного центра на базе действующей алмазной фабрики. Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания "Алроса", Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Проектом предусмотрено также создание алмазной биржи.

Еще одно соглашение — с Фондом содействию реформирования ЖКХ о строительстве в ЗАТО Фокино газовой котельной и 14 километров новых тепловых сетей. Это первый проект в крае, реализованный на условиях концессии. Общая сумма вложений в проект с учетом средств инвесторов составит 1,5 миллиарда рублей. Первый аванс в размере 30 миллионов рублей глава фонда Константин Цицин передал краю сразу после подписания соглашения.

Соглашение о сотрудничестве мы подписали с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским. Современные вертолеты для организации внутрикраевых перевозок и работы санитарной авиации выпустит арсеньевская компания "Прогресс". Документ предусматривает модернизацию авиапредприятия, строительство новых вертолетов и обслуживание воздушных машин, а также направлено на развитие воздушных пассажирских перевозок в Приморье.

С ПАО "РусГидро" планируется подписание нескольких соглашений о сотрудничестве в строительстве Артемовской ТЭЦ–2, а также по модернизации Владивостокской ТЭЦ-2.

— Приходят ли в Приморье новые иностранные инвесторы?

— Приходят. Интерес к Приморскому краю у иностранных инвесторов растет. Объем иностранных инвестиций в основной капитал региона по данным ЦБ РФ только на сентябрь 2018 года составил 435 миллионов рублей. Основные страны-инвесторы – Китай, Южная Корея и Япония.

— Недавно Владивосток посетила большая индийская бизнес-делегация. Конкретизированы ли договоренности с инвесторами из этой страны по проектам в Приморье? Известны предварительные сроки начала запуска проектов и суммы инвестиций?

— Пока преждевременно говорить о начале реализации конкретных проектов с Индией в Приморье — большинство участников индийской бизнес-миссии впервые побывали здесь и получили возможность познакомиться с потенциалом края.

В рамках ВЭФ ожидается визит еще одной делегации из Индии. Возможно, интерес индийской стороны к совместным инвестиционным проектам будет на этот раз детализирован.

— Каковы перспективы алмазообрабатывающего кластера в Приморье, где уже работает KGK и готовит проект M Suresh?

— Насколько нам известно, группа "КГК" оценивает деятельность индийских компаний в России с начала 2000-х годов и по сегодняшний день как успешную и прибыльную, несмотря на некоторые нюансы.

С учетом текущей процедуры переноса мощностей с западной части России и концентрации производства на Дальнем Востоке, а также с учетом изменения налогового регулирования РФ, компания информацию по перспективам своей работы здесь сможет предоставить после завершения переноса производственных мощностей и стабилизации алмазного рынка. Он сейчас испытывает значительные перепады.

— Японская сторона сообщала, что хочет запустить туристический проект "Владивосток +", чтобы популяризировать достопримечательности Приморья. Есть еще какие-то подобные туристические проекты с другими странами?

— Я заинтересовался проектом "Владивосток+" и предложил расширить географию на ряд регионов Дальнего Востока. Недавно была запущена программа Japan Friendly, в нее уже вступили две крупные компании. Программа была запущена по аналогии с China Friendly, которая успешно действует в Приморье уже три года. В процессе создания программа Indian Friendly, которая поможет привлечь внимание туристов из Индии.

Вскоре для японских туристов будет создан сайт о Владивостоке, который разрабатывает известный блогер So Okamoto. Ожидается, что благодаря блогерам туристы обратят свое внимание на наш регион.

— В Приморье стремительно растет поток туристов из Южной Кореи, причем в большей степени это не организованные группы, а индивидуальные туристы. Разрабатываются ли в Приморье предложения для этой категории путешественников?

— В основном индивидуальные туристы приезжают из Южной Кореи и Японии, и обычно у них уже есть план пребывания во Владивостоке. Они обязательно посещают несколько туристических прогулочных зон – Арбат и видовую площадку "Орлиное гнездо", посещают природные достопримечательности, например мыс Тобизина на острове Русском. Иностранцы очень любят наши морепродукты, и туристические компании совместно с ресторанами города разрабатывают гастротуры.

Приезжая к морю, нельзя не прокатиться на катере и не полюбоваться нашими видами. Мы предлагаем морские прогулки, аренду катеров или парусных яхт.

— Недавно Приморье посетила представительная делегация КНДР во главе с Ким Чен Ыном. Планируется ли ответный визит?

— Конечно, для нас визит председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына стал важным и ответственным событием, учитывая давние дружественные отношения между Приморским краем и КНДР. Мы приложили все усилия для того, чтобы оказать теплый прием высокому гостю.

Будет ли ответный визит нашего президента в КНДР, мне неизвестно. Но визит делегации Приморского края в КНДР есть в планах.

— Какова судьба туристических обменов, которые обсуждались в ходе визита?

— Туристские обмены между Приморским краем и КНДР имеют большие перспективы развития. Сейчас укрепляются связи соответствующих органов Приморского края и КНДР в сфере организации туризма.

Так, в 2018 году делегация КНДР участвовала в мероприятиях IV Тихоокеанского туристского форума и Тихоокеанской международной туристской выставки PITE. В октябре 2018 года туристские компании Приморского края приняли участие в ознакомительном туре по территории КНДР.

Сейчас готовится соглашение между департаментом туризма Приморского края и департаментом внешних дел Генерального управления по туризму КНДР о сотрудничестве в сфере туризма. Мы убеждены, что данное соглашение поможет укрепить двусторонние туристские связи.

— Как проходит подготовка российских олимпийцев к Олимпийским играм в Японии? Какие сборные уже прошли подготовку в Приморье, а какие только приступают?

— Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России поставили перед нами задачу создать полноценные условия для подготовки российских сборных по различным видам спорта. Мы возводим необходимую спортивную инфраструктуру.

В начале июля во Владивостоке сборная России по плаванию готовилась к чемпионату мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. И спортсмены, и тренеры остались довольны условиями.

С середины июля по начало августа приезжала молодежная сборная России по академической гребле, которая вела подготовку к первенству мира в Токио в бухте Новик на территории спортивного клуба острова Русский. По отзывам старшего тренера сборной Александра Голохвастова, условия в бухте Новик очень хорошие. Он подготовит отчет для федерации гребного спорта России и министерства спорта РФ, где будет рекомендовать проводить предолимпийский сбор здесь.

О планах готовиться к Олимпиаде-2020 в Приморском крае уже сообщили многие всероссийские федерации – парусного спорта, гребли на байдарках и каноэ, спортивной борьбы, плавания, гребного спорта, тяжелой и легкой атлетики, бадминтона, скалолазания. Часть федераций пока в процессе принятия решения, но скорее всего, этот список еще увеличится.

Что касается зимних Олимпийских игр-2022, то Приморье как базу для предолимпийских сборов в первую очередь рассматривают федерации ледовых видов спорта – хоккея, фигурного катания, шорт-трека.

Спортсмены смогут готовиться на льду КСК "Фетисов Арена" – домашней площадке выступающей в КХЛ приморской команды "Адмирал", а также на других ледовых аренах во Владивостоке. Кроме этого, в 2022 году на острове Русском на выделенные федеральным бюджетом средства – более 800 миллионов рублей – планируется построить современный ледовый дворец спорта – региональный центр хоккея.