Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил о скором завершении переговоров об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

"Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшем времени они закончатся", — сказал Медведчук телеканалу "Россия 24".

Политик участвует в международном Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны не могут договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.

В последние месяцы идет активная работа в этом направлении, однако точные даты и имена не называются.