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РИА Новости

Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными

09:35 05.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил о скором завершении переговоров об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

"Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшем времени они закончатся", — сказал Медведчук телеканалу "Россия 24".

Политик участвует в международном Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.
Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны не могут договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными.
В последние месяцы идет активная работа в этом направлении, однако точные даты и имена не называются.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о прогрессе в переговорном процессе. Однако он отметил, что выполнение Киевом обязательств, достигнутых по Донбассу, является важным шагом для достижения результатов по вопросу обмена.
Помощник президента России Юрий Ушаков
30 августа, 16:40РИА Новости
Ушаков сообщил о прогрессе в переговорах по обмену задержанными с Украиной
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