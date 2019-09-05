Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минздрав рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.

"Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято",- рассказала Скворцова.

Она уточнила, что соцопросы показывают, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи, кроме того его поддерживает Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.