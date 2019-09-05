Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T09:31Z
https://ria.ru/20190905/1558326707.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/95/1555329519_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_3af76aa6eb51119b82dca570d41e3c2a.jpg
РИА Новости

Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря

09:31 05.09.2019
56
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минздрав рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине
23 июля, 20:08РИА Новости
"Трезвая Россия" поддержала повышение возрастного порога продажи алкоголя
"Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято",- рассказала Скворцова.
Она уточнила, что соцопросы показывают, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи, кроме того его поддерживает Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
"Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей",- пояснила министр.
Здание Государственной Думы РФ
18 июля, 07:40РИА Новости
В ГД хотят блокировать ресурсы по продаже алкоголя ночью
200000
Обсудить 0
РоспотребнадзорСовет Федерации РФГосдума РФВероника СкворцоваВладивостокОбщество
Рекомендуем
Алкогольный отдел в супермаркете
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Виды Сахалина
Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
Лента
новостей
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге
Стенд компании Samsung
Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
Каски рабочих
В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Киеве
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
Джакарта
Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
Пожарная машина в Афинах
Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Глава российской фармкомпании предложил "уговорить" клещей не размножаться
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным
Гражданин США Пол Уилан в суде
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
09:09В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
09:08Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
09:06Следующим проектом "Новатэка" будет "Арктик СПГ-1" мощностью 19,8 млн тонн
Лента новостейМолния