Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 5 сен - РИА Новости. Пограничники Южной Осетии на занятой им высоте над блокпостом грузинской полиции в окрестностях села Цнелис стали обустраивать свой пост, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории, сообщил комитет государственной безопасности Южной Осетии.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции.

"Пятого сентября текущего года сводная группа пограничной службы КГБ РЮО приступила к обустройству пограничного поста на участке югоосетино-грузинской границы западнее населенного пункта Уиста (Цнелис). Пограничный пост находится на линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии на высоте 944,8, которая является господствующей на данном участке границы", - говорится в сообщении.

Указывается, что обустройство поста "осуществляется в рамках реализации специальной гуманитарной операции, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, стабилизацию военно-политической обстановки в регионе".