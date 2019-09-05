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РИА Новости

Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией

09:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр ХроленкоЦхинвал
Цхинвал
© РИА Новости / Александр Хроленко
Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 5 сен - РИА Новости. Пограничники Южной Осетии на занятой им высоте над блокпостом грузинской полиции в окрестностях села Цнелис стали обустраивать свой пост, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории, сообщил комитет государственной безопасности Южной Осетии.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
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"Пятого сентября текущего года сводная группа пограничной службы КГБ РЮО приступила к обустройству пограничного поста на участке югоосетино-грузинской границы западнее населенного пункта Уиста (Цнелис). Пограничный пост находится на линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии на высоте 944,8, которая является господствующей на данном участке границы", - говорится в сообщении.
Указывается, что обустройство поста "осуществляется в рамках реализации специальной гуманитарной операции, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, стабилизацию военно-политической обстановки в регионе".
"Пограничный пост на стратегически важной высоте препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе населенного пункта Уиста", - указывает КГБ.
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
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