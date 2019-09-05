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РИА Новости

На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар

09:15 05.09.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сенатор Ирина Рукавишникова примет участие в заседании комиссии ПАСЕ по равенству и недискриминации, которая пройдёт в Париже 11-13 сентября, следует из плана зарубежных визитов членов Совета Федерации в сентябре.
В плане отмечается, что на заседании комиссии будет рассмотрен доклад о положении крымских татар.
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В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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Ирина РукавишниковаСовет Федерации РФКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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