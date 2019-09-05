На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сенатор Ирина Рукавишникова примет участие в заседании комиссии ПАСЕ по равенству и недискриминации, которая пройдёт в Париже 11-13 сентября, следует из плана зарубежных визитов членов Совета Федерации в сентябре.
В плане отмечается, что на заседании комиссии будет рассмотрен доклад о положении крымских татар.
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.