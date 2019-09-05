Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Свыше 7,5 тысячи человек будут работать на создаваемой в Приморье судоверфи "Звезда" к 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Олег Кожемяко.
"Уже введены в эксплуатацию основные объекты первой расширенной очереди. На верфи уже трудоустроено 2 600 работников. В перспективе к 2023 году на верфи будет работать более 7 500 человек", - сказал Кожемяко.
Судостроительный комплекс " Звезда " создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России. Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.