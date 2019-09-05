В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

"Четвертого сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе по окнам детского сада, расположенного по Ириновскому проспекту. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. В подъезде дома 17 по Ириновскому проспекту был задержан мужчина 1980 года рождения. Он изобличен в том, что из хулиганских побуждений стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры", - сказано в сообщении.