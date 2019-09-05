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РИА Новости

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

09:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Четвертого сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе по окнам детского сада, расположенного по Ириновскому проспекту. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. В подъезде дома 17 по Ириновскому проспекту был задержан мужчина 1980 года рождения. Он изобличен в том, что из хулиганских побуждений стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры", - сказано в сообщении.
В результате стрельбы пострадал находившийся на территории детского сада мужчина 1976 года рождения. После оказания медицинской помощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.
Злоумышленник оштрафован, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Сотрудник полиции
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