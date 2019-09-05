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РИА Новости

Новый блокпост Грузия возводит на своей территории, заявили в Цхинвале

08:53 05.09.2019
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
ЦХИНВАЛ, 5 сен - РИА Новости. Еще один блокпост, который строит Грузия, находится на ее территории, но в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии, заявил в четверг спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.
Ранее депутат республиканского парламента Амиран Дьяконов сообщил РИА Новости, что Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, на этот раз в районе села Синагур. Туда выехала группа депутатов парламента во главе со спикером Тадтаевым.
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"На месте мы точно определили, как по картам, так и по GPS, что пост, который возводит грузинская сторона, находится на территории Грузии. На этом месте грузинская сторона не пересекала границу республики, и наши пограничники стоят именно у нашей границы и охраняют ущелье", - приводятся слова спикера на сайте парламента.
При этом парламентарии выразили беспокойство, что данный пост возводится в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии.
"Мы видим, что грузинская сторона продолжает устраивать провокации вдоль границ республики, в связи с этим необходимо усилить охрану наших рубежей… На месте видно, что блокпост возводится всего в 50 метрах от госграницы РЮО и это недопустимо. Данный вопрос будет ставиться перед соответствующими органами для урегулирования ситуации", - заявил председатель комитета парламента по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Это село находится примерно в 50 км к югу от нового блокпоста рядом с селом Синагур. Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
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