Новый блокпост Грузия возводит на своей территории, заявили в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 5 сен - РИА Новости. Еще один блокпост, который строит Грузия, находится на ее территории, но в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии, заявил в четверг спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.

Ранее депутат республиканского парламента Амиран Дьяконов сообщил РИА Новости, что Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, на этот раз в районе села Синагур. Туда выехала группа депутатов парламента во главе со спикером Тадтаевым.

"На месте мы точно определили, как по картам, так и по GPS, что пост, который возводит грузинская сторона, находится на территории Грузии. На этом месте грузинская сторона не пересекала границу республики, и наши пограничники стоят именно у нашей границы и охраняют ущелье", - приводятся слова спикера на сайте парламента.

При этом парламентарии выразили беспокойство, что данный пост возводится в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии.

"Мы видим, что грузинская сторона продолжает устраивать провокации вдоль границ республики, в связи с этим необходимо усилить охрану наших рубежей… На месте видно, что блокпост возводится всего в 50 метрах от госграницы РЮО и это недопустимо. Данный вопрос будет ставиться перед соответствующими органами для урегулирования ситуации", - заявил председатель комитета парламента по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов.