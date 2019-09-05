В Минпросвещения рассказали о новом порядке формирования перечня учебников

"Он (приказ) сейчас в процессе регистрации, мы его отправляли в Минюст... Замечание высказали, мы их поправили, принципиально там ничего не поменялось. Новый порядок отличается от старого тем, что экспертиза учебников - это ответственность министерства, мы ее организуем, мы ее проводим. Она проходит за государственный счёт, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину", - сказал Зенькович журналистам.