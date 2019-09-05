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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о новом порядке формирования перечня учебников

08:33 05.09.2019 (обновлено: 09:12 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПавел Зенькович. Архивное фото
Павел Зенькович. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Новый порядок формирования перечня учебников начнет действовать в этом году, заявил первый замминистра просвещения России Павел Зенькович в кулуарах Восточного экономического форума.
Новый порядок формирования федерального перечня учебников устанавливает требования к оценивающим учебники экспертам и ограничивает срок их действия заключения пятью годами.
"Он (приказ) сейчас в процессе регистрации, мы его отправляли в Минюст... Замечание высказали, мы их поправили, принципиально там ничего не поменялось. Новый порядок отличается от старого тем, что экспертиза учебников - это ответственность министерства, мы ее организуем, мы ее проводим. Она проходит за государственный счёт, в перспективе мы подумаем о том, чтобы ввести за это пошлину", - сказал Зенькович журналистам.
"Порядок будет принят в этом году. Я думаю, что Минюст нам его зарегистрирует вот-вот, он вступит в силу", - добавил замминистра.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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