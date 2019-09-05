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РИА Новости
Восточный экономический форум

Белозеров пригласил Иванова прокатиться на беспилотном поезде в 2021 году

08:18 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров
Президент ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров пригласил спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова прокатиться на беспилотном поезде в 2021 году.
Вопрос о беспилотном транспорте Иванов поднял на сессии "Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток: международный опыт и российские реалии" в рамках Восточного экономического форума".
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"Сергей Борисович, вы всегда нас поддерживали, но так сказали, что не увидите, как работает железнодорожное беспилотное движение. Я вас приглашаю в 2021 году… более того, вы абсолютно правильно сказали, весь следующий год с министерством транспорта должны потратить на формирование этой (нормативной - ред.) базы, и в 2021 году я уверен, что мы с вами поедем в беспилотном движении вместе с пассажирами. Беру обязательства", - сказал глава РЖД.
РЖД в конце августа 2019 года впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. На борту "Ласточки" были, в частности, глава РЖД и вице-премьер Максим Акимов. Тогда Белозеров сообщал, что РЖД планируют запустить беспилотные электропоезда "Ласточка" на МЦК в 2021 году.
Группа "Синара" в июне сообщила, что завод "Уральские локомотивы" (российское СП "Синары" и немецкой Siemens) передали РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумОлег БелозеровДальний ВостокРЖДСергей Иванов (политик)РоссияЭкономика
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