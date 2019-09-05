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РИА Новости
Восточный экономический форум

Министр юстиции высказался за набор судей из адвокатов

08:17 05.09.2019
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© Фото : Анатолий Романов Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
© Фото : Анатолий Романов
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Судей необходимо все больше набирать из адвокатов, но они должны иметь безупречную репутацию и высокий уровень жизни, считает министр юстиции Александр Коновалов.
"Вариант с набором и регулярным пополнением судейского корпуса из лучших представителей адвокатуры и академической науки мне, честно говоря, нравится, и он себя зарекомендовал", - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума.
Сейчас, по словам Коновалова, основным источником пополнения судейского корпуса является прокуратура. Для того, чтобы адвокаты становились судьями, они должны иметь длительную практику, высокий имущественный ценз, безупречную репутацию. "Я не уверен, что мы сейчас много (таких - ред.) адвокатов найдем в России. Если прямо сейчас начать формировать корпус активно из числа адвокатов, я не исключаю, что через какое-то время вы помощников судей, кодификаторов и гособвинителей будете вспоминать с ностальгией", - сказал Коновалов.
На это предприниматель Олег Дерипаска, присутствовавший на сессии в качестве одного из спикеров, несогласно покачал головой.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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