Министр юстиции высказался за набор судей из адвокатов

"Вариант с набором и регулярным пополнением судейского корпуса из лучших представителей адвокатуры и академической науки мне, честно говоря, нравится, и он себя зарекомендовал", - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума.

Сейчас, по словам Коновалова, основным источником пополнения судейского корпуса является прокуратура. Для того, чтобы адвокаты становились судьями, они должны иметь длительную практику, высокий имущественный ценз, безупречную репутацию. "Я не уверен, что мы сейчас много (таких - ред.) адвокатов найдем в России. Если прямо сейчас начать формировать корпус активно из числа адвокатов, я не исключаю, что через какое-то время вы помощников судей, кодификаторов и гособвинителей будете вспоминать с ностальгией", - сказал Коновалов.