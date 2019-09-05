Российский суд уходит от обвинительного уклона, заверил министр юстиции

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская судебная система отходит от обвинительного уклона, считает министр юстиции Александр Коновалов.
"Судебная система России развивается, развивается в правильном направлении. Я об этом могу свидетельствовать, потому что 27 лет назад я начал ходить в российские суды в качестве государственного обвинителя, представителя прокуратуры и так далее", - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума.
"За прошедшие годы судебная система сильно изменилась, она здорово дрейфовала от государственного уклона, обвинительного уклона, полной консолидации с позицией прокуратуры, государственного обвинителя. Сейчас это далеко не так", - сказал Коновалов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.