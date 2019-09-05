Российский суд уходит от обвинительного уклона, заверил министр юстиции

"Судебная система России развивается, развивается в правильном направлении. Я об этом могу свидетельствовать, потому что 27 лет назад я начал ходить в российские суды в качестве государственного обвинителя, представителя прокуратуры и так далее", - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума.