Под Владимиром автомобиль BMW насмерть сбил двух детей

БРЯНСК, 5 сен - РИА Новости. Во Владимирской области водитель иномарки наехал на мальчика и девочку, дети погибли, Во Владимирской области водитель иномарки наехал на мальчика и девочку, дети погибли, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в среду около восьми вечера на Первомайской улице в поселке Мелехово Ковровского района.

По предварительной информации, 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW 320, наехал на двух пешеходов — мальчика и девочку 2006 года рождения.