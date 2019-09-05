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РИА Новости

Под Владимиром автомобиль BMW насмерть сбил двух детей

07:34 05.09.2019 (обновлено: 09:13 05.09.2019)
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© AP Photo / Chris CarlsonЛоготип компании BMW
Логотип компании BMW
© AP Photo / Chris Carlson
Логотип компании BMW. Архивное фото
БРЯНСК, 5 сен - РИА Новости. Во Владимирской области водитель иномарки наехал на мальчика и девочку, дети погибли, сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду около восьми вечера на Первомайской улице в поселке Мелехово Ковровского района.
По предварительной информации, 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW 320, наехал на двух пешеходов — мальчика и девочку 2006 года рождения.
Они получили тяжелые травмы: один из них скончался на месте происшествия, второй — в карете скорой помощи.
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BMW AGМВД РФВладимирВладимирская областьРоссияПроисшествия
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