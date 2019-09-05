Путин и Абэ провели переговоры на полях ВЭФ

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Двусторонние отношения Москвы и Токио стабильны и динамично развиваются, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ, которая прошла в четверг в рамках Восточного экономического форума.

"Хотел бы отметить также, что наши договоренности, в том числе достигнутые совсем недавно в Осаке, всего два месяца назад, реализуются", — сказал он.

Перед началом переговоров Путин заявил, что приветствует диалог с Токио и хочет обсудить и дальнейшие шаги в развитии двусторонних связей.

Также российский лидер отметил и представительный состав японской делегации, прибывшей на ВЭФ — более 500 официальных лиц и представителей бизнеса.

В свою очередь, Абэ перед переговорами заявил, что хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе проблему мирного договора.

Кроме того, японский премьер отметил успешную реализацию договоренностей о посещении японцами мест захоронений своих предков на Курилах.

Также он выразил признательность Путину за содействие в проведении "большой двадцатки" в Осаке.