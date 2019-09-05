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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Абэ провели переговоры на полях ВЭФ

07:18 05.09.2019 (обновлено: 09:44 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Двусторонние отношения Москвы и Токио стабильны и динамично развиваются, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ, которая прошла в четверг в рамках Восточного экономического форума.

"Хотел бы отметить также, что наши договоренности, в том числе достигнутые совсем недавно в Осаке, всего два месяца назад, реализуются", — сказал он.

Перед началом переговоров Путин заявил, что приветствует диалог с Токио и хочет обсудить и дальнейшие шаги в развитии двусторонних связей.
Также российский лидер отметил и представительный состав японской делегации, прибывшей на ВЭФ — более 500 официальных лиц и представителей бизнеса.
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В свою очередь, Абэ перед переговорами заявил, что хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе проблему мирного договора.
Кроме того, японский премьер отметил успешную реализацию договоренностей о посещении японцами мест захоронений своих предков на Курилах.
Также он выразил признательность Путину за содействие в проведении "большой двадцатки" в Осаке.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4 — 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
01:31РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Японии
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Восточный экономический форумСиндзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияПолитика
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