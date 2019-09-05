Абэ рассчитывает обсудить с Путиным проблему мирного договора

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений, в том числе проблему мирного договора.

"Сегодня я рассчитываю на откровенный обмен мнениями в двусторонних вопросах, начиная с проблемы заключения мирного договора", - сказал он в начале встречи с Путиным, которая проходят в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.